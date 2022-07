Incêndio destrói livraria e ponto de encontro no subúrbio do Rio

Belle Époque, no Méier, era reduto de escritores periféricos. Fogo queimou dez mil livros

Cristina Camargo

São Paulo, SP

Reduto de escritores periféricos no Rio e espaço de encontros literários e feiras, a livraria e sebo Belle Époque – Discos e Livros, no Méier, zona norte da cidade, foi destruída por um incêndio na noite desta quinta (21). Ninguém ficou ferido.

As chamas que queimaram dez mil livros, discos, cds e antiguidades foram registradas pelo livreiro Ivan Costa, 41, proprietário do espaço, em um vídeo postado nas redes sociais.

“Acabou tudo. Pegou fogo. Meu sonho acabou”, disse, aos prantos, ao filmar o incêndio. “É uma dor gigante. Queimou um sonho para mim. Estou com a face inchada de tanto chorar”, afirmou à Folha, na madrugada desta sexta (22).

Ele acredita que o fogo começou na fiação, pois na quinta um ventilador queimou, o que leva à suspeita de que havia algum problema nas instalações elétricas.

Entre as antiguidades destruídas estão bilhetes da época da transição do trem a vapor para o trem elétrico, um fato histórico para o subúrbio carioca.

Foram queimados, entre outros, exemplares sobre críticas e estudos literários, alguns deles dedicados ao escritor Machado de Assis, uma espécie de símbolo da Belle Époque.

Em 2020, a foto de um anúncio da livraria foi compartilhada por milhares de pessoas: “Temos Machado de Assis proibidão”, dizia o texto em um quadro na entrada do estabelecimento. Era uma ironia à tentativa da Secretaria de Educação de Rondônia de recolher livros de escolas públicas por considerá-los inadequados para crianças e adolescentes. Entre os autores que faziam parte da lista proibida estava Machado de Assis.

Ivan é livreiro desde 2008. Vendia livros em uma bicicleta até abrir o ponto fixo no Méier, há quatro anos e meio. Agitador cultural, organiza feiras mensais na rua, com expositores, lançamentos de livros e saraus. Antes do incêndio, planejava um evento com escritoras argentinas.

Outros livreiros e clientes começaram a se mobilizar durante a madrugada para reerguer a Belle Époque. Tradicional no centro do Rio, a livraria Leonardo da Vinci faz campanha para que Ivan possa construir um novo acervo. A Blooks Livraria também manifestou apoio. Páginas online cariocas como a Suburbano da Depressão e a Rio Antigo prometeram ajudar.

“Eu estava sem esperança. Mas muitas pessoas estão mandando mensagens querendo apoiar. Não consegui dar conta de tanta mensagem”, disse Ivan ao chegar em casa, depois que os bombeiros controlaram o incêndio.