Em foto lacradora, Claudia Raia mostra beleza sem fim

Nesta segunda-feira (17), o maquiador de estrelas como Paolla Oliveira, Preta Gil, Angélia e Sabrina Sato, Ale de Souza, compartilhou nas redes sociais uma foto quente da atriz Claudia Raia.

Na publicação, a atriz, de 53 anos, mostra-se completamente nua deitada em um sofá. Com a legenda “Lembranças do fim de ano. Musa da vida @claudiaraia”, o post foi publicado no Instagram.

A imagem movimentou a web. Claudia Raia viu o post e respondeu com muito bom humor. “Prets vc postou? Kkkkkkk ate que ficou boa!”, comentou. Bruna Marquezine não acreditou na boa forma de Claudia e a elogiou. “Como pode um negócio desses???”, escreveu.