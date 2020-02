Em campanha, Burguer King mostra decomposição de sanduíche em 34 dias

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (19), o Burguer King lançou um vídeo em seu canal do YouTube que mostra a decomposição do carro-chefe da marca, o sanduíche Whopper, após 34 dias. No vídeo, o lanche fica coberto de mofo e a empresa mostra os seguintes dizeres: “A beleza sem conservantes artificiais.

A rede de fast-food está fazendo campanha com o objetivo de divulgar o fim do uso de conservantes e ingredientes artificiais no sanduíche em diversos países e estados da Europa e dos Estados Unidos.

O Burguer King quer retirar todos os ingredientes artificiais da rede até o fim de 2020. Eles deverão eliminar conservantes, cores e sabores artificiais de todas as lanchonetes ao redor do mundo.