Eletricista é eletrocutado durante horário de serviço na sede do Tribunal de Justiça da Bahia

O profissional, que ainda não foi identificado, colocava cancelas eletrônicas no estacionamento externo do prédio quando aconteceu o acidente

Depois de sofrer uma descarga elétrica durante a instalação de equipamentos eletrônicos na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), um eletricista morreu nesta segunda-feira, 14. O profissional, que ainda não foi identificado, colocava cancelas eletrônicas no estacionamento externo do prédio quando aconteceu o acidente.

O funcionário trabalhava na empresa Ecograund, que presta serviços terceirizados ao Tribunal. O TJBA deixou claro que o eletricista usava todos os equipamentos de proteção individual (EPI) no momento da eletrocussão.

O TJBA disse, ainda, que o homem recebeu atendimento médico dos profissionais do órgão, que realizaram os primeiros socorros, no entanto, ele não resistiu. A Polícia Civil foi chamada e agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram até o local para realização da perícia e remoção do corpo da vítima.

O Tribunal de Justiça disse que as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes e vai prestar todo o auxílio preciso para a conclusão da investigação da morte do eletricista.