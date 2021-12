‘Ele cuspia em mim’, diz ex-mulher de Pedro Eurico

Entidades de defesa dos direitos da mulher e a Ordem do Advogados do Brasil pediram investigação e punição rigorosa a Pedro Eurico. Até o governador Paulo Câmara se pronunciou e prometeu celeridade ao caso

Em entrevista ao Fantástico, no domingo (12), a economista aposentada Maria Eduarda Marques de Carvalho fez novas denúncias contra o ex-marido, o ex-secretário de Justiça de Pernambuco Pedro Eurico, com quem foi casada por 25 anos.

Maria Eduardo afirmou que foi vítima de estupros e contou detalhes da rotina de agressões. A primeira denúncia de violência doméstica contra o advogado foi feita por Maria Eduarda à TV Globo na terça-feira (7).

Com a repercussão negativa, Pedro Eurico pediu exoneração do cargo, que ocupava há seis anos. Ele negou as acusações.

Entidades de defesa dos direitos da mulher e a Ordem do Advogados do Brasil pediram investigação e punição rigorosa a Pedro Eurico. Até o governador Paulo Câmara se pronunciou e prometeu celeridade ao caso.

“Na primeira agressão que eu sofri estava dentro da minha casa. Ele me pegou pela cabeça pelo pescoço, puxou meu cabelo, meteu minha cabeça no armário no quarto e eu cai, desfalecida”, disse a economista ao Fantástico.

“Ele cuspia em mim. Tava passando por perto dele, sabe aquela coisa que a pessoa puxa e dá aquela cusparada? Ele cuspia em mim. Eu dizia: o que é isso?”, recordou Maria Eduarda.

Maria Eduarda afirmou ter registrado nove boletins de ocorrência durante o casamento. Em todas essas denúncias, ela diz que era pressionada por ele a retirar as queixas.

“Em alguns momentos, dizia que seria pior se continuasse com a denúncia, que tinha um nome a zelar e que ia me deixar em paz. Ele mandava esse documento [para retirar as queixas] já pronto”, explicou.