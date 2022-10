Éder Jofre: corpo de ex-pugilista e campeão mundial de boxe é velado na Alesp

O ex-pugilista e campeão mundial de boxe morreu no domingo (2) numa clínica em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ele tinha 86 anos

O corpo de Éder Jofre começou a ser velado nesta segunda-feira (3) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital paulista.

Segundo a família, ele estava internado desde março no local para tratar uma pneumonia e morreu em razão de complicações da doença. Além disso, ele sofria de encefalopatia traumática crônica devido aos golpes que sofreu na cabeça durante a carreira de boxeador.

O velório no Palácio 9 de Julho na Alesp é aberto ao público. Ele começou às 8h e terminará às 14h. O endereço é na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 201. Depois Jofre seguirá para o Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral paulista, onde será feito um novo velório com a presença dos familiares. A previsão é de que o corpo seja cremado às 18h desta segunda.

Jofre era considerado o maior boxeador peso galo brasileiro de todos os tempos. Ele foi campeão mundial da categoria entre 1960 e 1965. Em 1973, conquistou o título mundial como peso pena, uma categoria acima do peso galo.

O tricampeão mundial dos pesos pena e galo foi o primeiro brasileiro a deter um cinturão de relevância mundial no boxe. Conhecido também como o “Galo de Ouro”, ele entrou em 2021 para o Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Jofre nasceu em 26 de março de 1936. No dia 4 de março deste ano, ele foi internado numa clínica em São Paulo devido a uma pneumonia. Além disso, o ex-pugilista

Criado em uma família de boxeadores, Jofre conviveu com o esporte desde criança. Por volta dos quatro anos, entrou num ringue pela primeira vez, para treinar com o tio, Ricardo Zumbano.

E foi no São Paulo Futebol Clube que ele começou a carreira de boxeador, tendo como técnico o próprio pai, Kid Jofre.

Como atleta são-paulino, ganhou os primeiros campeonatos paulista e brasileiro que disputou. Ao lado de um outro atleta do tricolor, o saltador Adhemar Ferreira da Silva, foi representar o Brasil nas Olimpíadas de 1956, em Melbourne, na Austrália.

Homenagens

O São Paulo Futebol Clube homenageou Jofre em uma série de postagens no Twitter:

Foto: Reprodução/Twitter

“O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento do campeão Eder Jofre na madrugada deste domingo, 2 de outubro, em Embu das Artes (SP), em decorrência de pneumonia.

O galinho de ouro Eder Jofre é o maior nome do boxe brasileiro. Detentor de três cinturões mundiais, foi campeão mundial pela AMB em 1960, campeão unificado AMB e UEB em 1962 e mundial pelo CMB em 1973.

Foi condecorado como o melhor peso galo de todos os tempos do CMB e foi indicado ao Hall da Fama da IBHOF, e ao Hall da Fama da WCBHOF.

Ao fim da carreira, o cartel de Eder Jofre apresentava incríveis 50 nocautes, 72 vitórias, quatro empates e somente duas derrotas.

Aposentado do ringue, Eder Jofre foi professor da modalidade e vereador de São Paulo, tendo aprovado muitas leis relacionadas com saúde e educação.

O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família, amigos e fãs do pugilismo, em geral, neste momento de dor.”