Conheça os senadores eleitos apoiados por Bolsonaro

Dentre os senadores que venceram a eleição e são apoiados por Bolsonaro, oito são do mesmo partido do presidente, o PL

Das 27 vagas no Senado, 14 dos eleitos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Como afirmando em suas redes sociais, esse era a prioridade no 1º turno, aumentar ainda mais o apoio ao seu governo.

Os senadores apoiados por Bolsonaro foram eleitos no DF, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Desses estados, o atual presidente só não venceu em três: MG, RN e TO.

Dos políticos apoiados pelo Bolsonaro, quatro foram ex-ministros de seu governo: Rogério Marinho (RN), Marcos Pontes (SP), Tereza Cristina (MT) e Damares Alves (DF). Jorge Seif (PL-SC) foi secretário, e Hamilton Mourão (RS) é o atual vice-presidente.

Dentre os senadores que venceram a eleição e são apoiados por Bolsonaro, oito são do Partido Livre (PL). Os outros nomes são do Republicanos (2), PSC, PP (2) e União Brasil.

Já o candidato Lula (PT) apoiou oito senadores eleitos, nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco e Piauí.

Veja abaixo a lista dos senadores eleitos em 2022:

Acre : Alan Rick (União Brasil)

: Alan Rick (União Brasil) Alagoas : Renan Filho (MDB)

: Renan Filho (MDB) Amapá : Davi Alcolumbre (União Brasil)

: Davi Alcolumbre (União Brasil) Amazonas : Omar Aziz (PSD)

: Omar Aziz (PSD) Bahia : Otto Alencar (PSD)

: Otto Alencar (PSD) Ceará : Camilo Santana (PT)

: Camilo Santana (PT) Distrito Federal : Damares Alves ( Republicanos )

: Damares Alves ( ) Espírito Santo : Magno Malta ( PL )

: Magno Malta ( ) Goiás : Wilder Morais ( PL )

: Wilder Morais ( ) Maranhão : Flávio Dino (PSB)

: Flávio Dino (PSB) Mato Grosso : Wellington Fagundes ( PL )

: Wellington Fagundes ( ) Mato Grosso do Sul : Tereza Cristina ( PP )

: Tereza Cristina ( ) Minas Gerais : Cleitinho ( PSC )

: Cleitinho ( ) Pará : Beto Faro (PT)

: Beto Faro (PT) Paraíba : Efraim Filho (União Brasil)

: Efraim Filho (União Brasil) Paraná : Sergio Moro (União Brasil)

: Sergio Moro (União Brasil) Piauí : Wellington Dias (PT)

: Wellington Dias (PT) Pernambuco : Teresa Leitão (PT)

: Teresa Leitão (PT) Rio de Janeiro : Romário ( PL )

: Romário ( ) Rio Grande do Norte : Rogério Marinho ( PL )

: Rogério Marinho ( ) Rio Grande do Sul : Hamilton Mourão ( Republicanos )

: Hamilton Mourão ( ) Rondônia : Jaime Bagattoli ( PL )

: Jaime Bagattoli ( ) Roraima : Hiran Gonçalves ( PP )

: Hiran Gonçalves ( ) Santa Catarina : Jorge Seif ( PL )

: Jorge Seif ( ) São Paulo : Marcos Pontes ( PL )

: Marcos Pontes ( ) Sergipe : Laércio (PP)

: Laércio (PP) Tocantins: Dorinha (União)

Os eleitores voltam às urnas no dia 30 de outubro para o 2º turno das eleições. No 1º turno, Lula ficou com 48,43%, enquanto Bolsonaro levou 43,20% dos votos válidos.