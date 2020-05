É fake: Foto sobre punição de quebra de quarentena é falsa

PUBLICIDADE 

A imagem que está rodando a internet estaria ligada a uma possível punição por quem desrespeitasse a quarentena no município de Acari, no Rio de Janeiro. Na verdade a imagem de 2007, se trata de açoites de policiais em um casal gay, no Irã.

As informações são do site internacional Direland, e conta com detalhes sobre a operação policial iraniana em uma festa de aniversário de um jovem de 19 anos. Os policiais suspeitaram de ser uma festa gay, onde espancaram e prenderam 87 convidados. No país, o consumo de álcool acarreta 100 chicotadas e qualquer ato de homossexualismo pode ser punido com morte.