Dupla sobrevive a queda de aeronave e deverá explicar dinheiro transportado

Piloto e passageiro que sobreviveram à queda de um helicóptero na região do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, nas proximidades de Naviraí (MS), serão investigados para explicar os cerca de R$ 32 mil encontrados com eles na aeronave.

O piloto estava com R$ 29,4 mil e o passageiro, com R$ 2,9 mil. Todo o dinheiro estava em cédulas de cem reais, segundo a Polícia Militar Ambiental.

O resgate foi acionado via sistema de comunicação aérea e a dupla foi localizada com ajuda de um drone. Eles também gritavam pedindo socorro. Os oficiais andaram por cerca de 15 minutos dentro da mata até achar os tripulantes.

As vítimas estavam em estado de desespero e com sinais de desidratação, além de terem dores no corpo e de escoriações.

A aeronave ficou completamente destruída com a queda. Eles informaram aos policiais que a aeronave que conduziam havia caído em meio às várzeas do parque, porém o piloto não sabia dizer o motivo do acidente.

A dupla informou ainda que decolou de Siqueira Campos (PR) com destino a Fátima do Sul (MS), onde o helicóptero seria encaminhado para uma oficina.

Questionados sobre a quantia em dinheiro vivo que estavam, eles relataram que seria para custeio das despesas e manutenção da aeronave. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Naviraí para o registro do boletim de ocorrência. A investigação sobre a origem do dinheiro será feita pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado do MS.