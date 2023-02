Dupla mata seis pessoas em bar após perder jogo de sinuca

As vítimas são cinco homens e uma adolescente de 12 anos

Dois homens mataram seis pessoas em um bar, no Jardim Lisboa, em Sinop, a 504 km de Cuiabá, na tarde dessa terça-feira (21). As vítimas são cinco homens e uma adolescente de 12 anos.

As imagens registraram o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete e chega atirando.

Algumas pessoas, entre elas a adolescente, tentam correr, mas são atingidas já fora do bar. Conforme a perícia, que esteve no local, a garota foi atingida por um tiro de espingarda nas costas.

Após a execução, os homens pegam o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca e outros objetos pelo bar, entram numa caminhonete que estava estacionada em frente ao bar e fogem.

Das nove pessoas que estavam no local, tirando os suspeitos, seis morreram e uma ficou ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

Momentos antes dos tiros



Segundo o tenente Romening dos Santos Silva, os homens perderam uma primeira partida, foram buscar mais dinheiro, voltaram ao bar e perderam novamente. Depois de serem alvo de piadas das pessoas que participavam do jogo, foram até o carro e pegaram as duas armas.

“Da forma como aconteceu, fica claro que algumas vítimas podem nem ter envolvimento com o jogo que estava acontecendo no estabelecimento”, disse o tenente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vídeos registrados pelas câmeras de segurança e por uma das vítimas mostram a movimentação no bar de Sinop, momentos antes do crime. Um dos equipamentos registrou dois homens jogando sinuca e outros três sentados, olhando o jogo.

De acordo com a Polícia Militar, são os suspeitos e alguma das vítimas mortas pela dupla.

Nas imagens, sentadas longe da mesa de sinuca, aparecem a adolescente e uma mulher, que sobreviveu.

Autores

A Polícia Civil identificou na noite dessa terça-feira (21), os dois atiradores responsáveis pela chacina em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, estão foragidos. Sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, foram assassinadas.