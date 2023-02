Michelle coloca caricatura com Bolsonaro em seu escritório no PL Mulher

Ela também irá decorar sua sala com escultura de uma mão fazendo um gesto que, em libras, significa “eu te amo”

Em seu primeiro dia de trabalho como presidente do PL Mulher na quarta-feira (15), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro levou uma caricatura dela com Bolsonaro em um porta-retrato para colocar em seu escritório.

Ela também irá decorar sua sala com escultura de uma mão fazendo um gesto que, em libras, significa “eu te amo”. A inclusão de pessoas surdas é uma das agendas prioritárias da ex-primeira-dama.

Para sua antecessora no posto, deputada Soraya Santos (PL-RJ), Michelle vai ajudar a acrescentar a bandeira da inclusão na instância partidária.

No dia 15, Michelle foi à sede do partido conhecer seu novo escritório e se reuniu com deputadas da bancada para ouvir as parlamentares e dar o início às pautas do grupo.