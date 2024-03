Dupla é presa por maus-tratos contra cães em Goiânia

As autoridades foram alertadas sobre a situação por meio do disque-denúncia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), através do Grupo de Proteção Animal, efetuou a prisão em flagrante de dois indivíduos, de 20 e 22 anos, por maus-tratos contra animais e posse de drogas para consumo pessoal. O incidente ocorreu nesta terça-feira (5), no Setor Jardim América, em Goiânia (GO).

As autoridades foram alertadas sobre a situação por meio do disque-denúncia, recebendo relatos de que três cães estavam passando fome em uma residência, mesmo com o tutor morando no local e não os alimentando.

Os denunciantes também informaram que a escassez de recursos financeiros não era o problema, já que a casa era frequentemente utilizada para festas regadas a bebidas alcoólicas.

Uma equipe policial prontamente se deslocou até o endereço mencionado e constatou que os três cães apresentavam visíveis sinais de magreza.

Os peritos constataram ainda que o ambiente era inadequado e os animais estavam extremamente debilitados, desidratados, desnutridos e infestados de parasitas.

Além disso, os policiais descobriram que no dia anterior os suspeitos haviam realizado uma festa na residência, que ficou repleta de latas de cerveja, cigarros e pequenas porções de drogas.

Diante dos fatos, ficou evidente que os tutores dispunham de recursos financeiros, mas optaram por negligenciar o bem-estar dos animais sob seus cuidados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os cães foram prontamente levados para o Hospital Veterinário São Francisco de Assis e acolhidos pelo grupo Alma de Patas, que se responsabilizará pelos cuidados e despesas relacionadas aos animais até que possam ser adotados.