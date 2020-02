Duas mulheres são presas por sequestrar e extorquir idosos

PUBLICIDADE 

Duas mulheres foram presas acusadas de extorsão qualificada contra idosos no Pará e no Maranhão. A prisão aconteceu durante uma operação realizada nesta segunda-feira (17), pela Polícia Civil do estado nordestino.

A operação aconteceu na cidade de Estreito, na região sudoeste do Maranhão. Francisca do Socorro Matos e Gilmara Vieira da Silva sequestravam os idosos, colocando-os dentro de um veículo, sedando-os e depois sacavam o dinheiro de seus benefícios.

As detidas foram levadas para delegacia e depois encaminhadas a Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz, onde ficarão à disposição da Justiça.