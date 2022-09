Duas mulheres são mortas a tiros em Fortaleza

Duas mulheres foram assassinadas a tiros momentos após terem sido filmadas por criminosos na madrugada deste domingo (18), no Bairro Mondubim, em Fortaleza. Em um vídeo que circula nas redes sociais, as vítimas são vistas sentadas em uma área de matagal enquanto são “interrogadas” por criminosos.

As duas foram encontradas mortas no mesmo lugar e com as mesmas roupas em que aparecem no vídeo sendo interrogadas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Civil e Polícia Militar foram acionadas para uma ocorrência. Após buscas, dois corpos, do sexo feminino e ainda não identificados, foram localizados com lesões decorrentes de disparos de arma de fogo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Os autores do crime seguem foragidos, e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Denúncias



A Secretaria da Segurança alerta que a população pode contribuir com a investigação repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, da Divisão de Homicídios, que também é o WhatsApp do Departamento.