Duas irmãs são esfaqueadas até a morte por primo em São Paulo

Principal suspeito de ter cometido o crime em Francisco Morato, São Paulo, também feriu uma terceira mulher durante os ataques

Na última quarta-feira, 06, as irmãs Tarciana Nascimento e Eliana Nascimento morreram após serem esfaqueadas até a morte pelo primo delas. Principal suspeito de ter cometido o crime em Francisco Morato, São Paulo, também feriu uma terceira mulher durante os ataques.

Segundo apurado, Tarciana não teria deixado o suspeito entrar na sua casa, onde estava as filhas gêmeas dela, de 9 anos.

Com raiva, o primo invadiu o imóvel e passou a ataca-lá com uma faca e quando Eliana tentou correr para pedir ajuda, foi perseguida pelo agressor e golpeada com um pedaço de madeira e depois morta a facadas.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que ouviram os gritos das crianças pedindo socorro. As vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiram aos ferimentos.

Enquanto tentava fugir da polícia, o agressor atacou uma terceira mulher, amiga da família, que também foi esfaqueada. Ela está em um hospital e não corre risco de morte.

Conforme a PM, o primo das vítimas foi localizado e preso em flagrante.

Ele foi levado para a Santa Casa, onde permanece sob escolta. O caso foi registrado na delegacia de Francisco Morato.