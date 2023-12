Dois jovens morrem e uma fica ferida após esfaqueamento no PR

O incidente ocorreu em Londrina (PR)

A sobrevivente de um ataque a faca, Clarissa Maria de Mendonça, assistente de loja de 24 anos, compartilhou os detalhes de como conseguiu escapar da violência. O caso resultou na perda de dois amigos de Clarissa.

No dia 2 de setembro, por volta das 2h, Aaron Dalesse Dantas invadiu o quintal da residência de Clarissa, após ter observado o local previamente. No momento do ataque, Júlia Garbossi, 23 anos, que compartilhava a casa com Clarissa, estava em um quarto, enquanto Clarissa e Daniel Takashi, 22 anos, que estavam começando um relacionamento, estavam em outro cômodo.

Aaron entrou na casa, que estava com a porta aberta, e atacou Clarissa, sufocando-a com uma mão, enquanto golpeava Daniel com a outra mão. Durante o ataque, a mão de Clarissa foi atingida pela faca. Contudo, o agressor soltou a garganta de Clarissa, e ela começou a chamar por Júlia, que prontamente apareceu no cômodo.

Foi nesse momento que Clarissa percebeu que precisava manter Aaron sob controle para garantir sua sobrevivência.

Aaron, em uma tentativa de encobrir o crime, chamou um carro por aplicativo e instruiu Clarissa a relatar que haviam sido vítimas de um assalto. Acompanhando a vítima até a UPA, ele ameaçou matar os amigos e parentes de Clarissa se ela revelasse a verdade. No entanto, Aaron foi preso ainda nas dependências da unidade de saúde.

Clarissa revelou que conheceu Aaron em um bar onde trabalhava em 2022. Após ela rejeitar suas declarações de amor, o rapaz tornou-se invasivo, criando perfis falsos para tentar contato com ela.