Dois jovens morrem afogados após barco naufragar

O tio e os dois sobrinhos estavam em um barco. O tio teria realizado uma manobra, momento em que a água começou a entrar no barco, causando o naufrágio

Dois jovens, um de 22 anos e outro de 26 anos, morreram afogados, no sábado (27) em Sertaneja, no norte do estado. As informações são do Corpo de Bombeiros. Os corpos foram encontrados neste domingo (28).

Segundo a corporação, o tio e os dois sobrinhos estavam em um barco, no rio Paranapanema, em Paranagi, distrito da cidade. O tio teria realizado uma manobra, momento em que a água começou a entrar no barco, causando o naufrágio.

Os bombeiros informaram que o tio, que sabe nadar, tentou ajudar um dos sobrinhos a ficar na superfície, mas não conseguiu e o jovem afundou. O outro jovem que sabia nadar foi em direção à margem, mas também não conseguiu sair do rio.

Os bombeiros foram acionados no começo da tarde de sábado (27) para fazer o salvamento dos jovens. Durante o dia, a equipe não conseguiu localizar os dois e as buscas foram suspensas no início da noite de sábado (27).

Neste domingo uma equipe especializada em buscas na água foi deslocada de Londrina, também no norte do estado, para ajudar no trabalho. No fim da tarde, por volta das 17h10, os bombeiros localizaram os dois corpos.

Um deles estava bem próximo do barco, a cerca de 10 metros de profundidade. O outro estava a quatro metros, mais próximo da margem do rio.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.