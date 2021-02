Dois homens são presos por abusar de menina e filmar o crime

PUBLICIDADE

Dois homens foram presos em flagrante por estupro de vulnerável, na madrugada desse domingo (31). A vítima, uma adolescente de 13 anos, foi abusada por um dos suspeitos, enquanto o outro filmava a ação.

O caso ocorreu em um ônibus intermunicipal, em Cubatão-SP. No momento do crime, o coletivo trafegava pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega na pista sentido Praia Grande.

Uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária passava nas proximidades, quando os passageiros gritaram por ajuda. Na sequência, a equipe abordou o coletivo. Com o veículo parado, alguns passageiros iniciaram uma briga.

Os policiais conseguirem separar os envolvidos e conversaram com os passageiros. Em seguida, os militares foram informados que um dos homens envolvidos na briga e outro, que estava dentro do ônibus, teriam abusado de uma passageira menor de idade que estava acompanhada da mãe.

De acordo com as testemunhas, um dos suspeitos havia passado a mão nas pernas e cabelos da adolescente, de 13 anos. Enquanto isso, o outro homem teria filmado a ação com o celular.

Todos os envolvidos na ocorrência, incluindo o motorista do ônibus, foram encaminhados à Delegacia Sede de Cubatão. Os dois homens foram presos e ficaram à disposição da Justiça.