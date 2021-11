Detentos serram grade de cela e fogem de presídio

A Brigada Militar (BM) divulgou que o grupo foi para o telhado da casa prisional após sair da cela. De lá, desceram para a área externa

Na madrugada desta quinta-feira (18), oito detentos que cumpriam pena na Penitenciária Estadual de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, fugiram após serrarem as grades da cela onde estavam.

De acordo com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), a fuga ocorreu às 3h05. A Brigada Militar (BM) divulgou que o grupo foi para o telhado da casa prisional após sair da cela. De lá, desceram para a área externa.

Os agentes penitenciários só notaram a falta dos detentos após a checagem junto às celas do local, conhecida como ‘chamada’.

A Susepe informou que se manifestaria posteriormente por meio de nota para explicar como a ação dos detentos não foi percebida pelos agentes de segurança.

A Superintendência informou ainda que não fará a divulgação das identidades dos presos e crimes pelos quais cumpriam pena.