Detentos de presídio onde houve fuga em massa encerram greve de fome

Os mais de 400 presos do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, encerraram a greve de fome, iniciada na manhã desta segunda-feira (27). Os detentos rejeitaram o café e almoço. Já no início da noite desta segunda, aceitaram o jantar.

O movimento iniciou uma semana após a fuga em massa, onde 26 presos de uma mesma facção criminosa fugiram. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que o motivo seria uma série de reclamações após a proibição de televisores, rádios e redução do tempo de visitas, determinado pelo órgão no ano passado.

O diretor-presidente do Iapen-AC, Lucas Gomes, falou que a greve de fome, geralmente, é promovida por organizações criminosas que estão nos presídios. Ele disse que os que estão à frente das facções acabam obrigando os demais a aderirem ao movimento.

A comida recusada pelos presos foi devolvida para a cozinha, segundo o Iapen-AC.