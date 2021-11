Detento usa bilhete e R$ 3 mil para tentar subornar policial penal

“Se não der certo, quero pedir para o senhor não esparrar o meu lado”, escreveu o preso

Um detento tentou subornar um policial penal com R$ 3 mil para que ele facilitasse entrada de celulares e carregadores na Unidade Prisional de Corumbá de Goiás, no centro do estado.

A oferta foi feita por meio de um bilhete escrito à mão pelo preso. “Se não der certo, quero pedir para o senhor não esparrar o meu lado. […] Quero ver com o senhor se faz um corre para mim de dois rádios completos [celulares com carregadores]. O que eu posso te pagar é R$ 3 mil. […] Tenho total respeito pelo senhor”, escreveu o detento. Veja:

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que o bilhete foi encontrado pelo policial penal durante revista padrão da cela do detento, no último sábado (13). No entanto, o caso foi divulgado três dias depois. A informação é do site G1.

A defesa do detento não foi encontrada.