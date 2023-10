Descubra o preço do celular mais caro do mundo

Algumas marcas estão elevando o conceito de luxo a um patamar totalmente novo

A indústria de smartphones está em constante transformação, e os modelos de alta categoria são cobiçados tanto por entusiastas de tecnologia quanto por aficionados por luxo. Embora os últimos lançamentos da Apple, como o iPhone 15 Pro Max, e o Samsung Galaxy S23, estejam na faixa dos R$ 10.000 e R$ 9.000, respectivamente, no Brasil, esses valores são modestos quando comparados aos aparelhos mais caros do mundo.

E qual é o smartphone mais caro do mundo atualmente? Destacando-se em termos de opulência e preço, o Caviar Snowflake merece atenção especial. Este dispositivo é, na essência, um iPhone 15 Pro Max, mas foi transformado em uma verdadeira joia, revestido com ouro branco de 18 quilates e adornado com 570 diamantes individuais.

O design do Caviar Snowflake é uma homenagem ao colar de pingentes Snowflake Graff, uma criação do renomado joalheiro britânico Graff. Por trás do luxuoso revestimento, o smartphone mantém todas as configurações padrão do iPhone 15 Pro Max, incluindo o poderoso processador A17 Pro e uma tela OLED de 6,7 polegadas com suporte para Dolby Vision.

Para aqueles que desejam adquirir essa peça única, o preço é bastante salgado: cerca de US$ 564 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 2.816.408 na cotação atual. Um investimento verdadeiramente extravagante para os amantes de luxo e tecnologia.