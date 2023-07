Deputado Estadual Paulo Mansur (PL) de São Paulo é flagrado utilizando luzes ‘giroflex’

As luzes ‘giroflex’ são dispositivos destinados exclusivamente a veículos de emergência

No último dia 26, um carro oficial do deputado estadual Paulo Mansur (PL), de São Paulo, foi flagrado com luzes ‘giroflex’ na Rodovia dos Imigrantes, que conecta o litoral paulista à capital.

As luzes ‘giroflex’ são dispositivos destinados exclusivamente a veículos de emergência, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, o político alegou que utilizou o equipamento por motivos de “segurança”.

O veículo, um Toyota Corolla XEI, tem placa correspondente ao automóvel listado no site da Assembleia Legislativa Paulista (Alesp) como sendo o utilizado pelo deputado. As luzes ‘giroflex’ foram avistadas na altura do vidro traseiro, enquanto o carro trafegava na Rodovia dos Imigrantes.

A denúncia foi feita por outro motorista, que seguia logo atrás e registrou a situação.

Em resposta à polêmica, Paulo Mansur emitiu uma nota alegando que não é o único deputado a utilizar o ‘giroflex’ e afirmou ter “herdado o equipamento” de um colega parlamentar não identificado, assim que assumiu o cargo. De acordo com o deputado, o referido colega utilizou o acessório durante os quatro anos de mandato.

Paulo Mansur justificou seu uso ao acreditar que o equipamento era permitido para os parlamentares. Contudo, após a polêmica, ele garantiu que as luzes ‘giroflex’ serão retiradas do veículo, já que a proibição de uso junto à Alesp foi esclarecida.