PF combate crimes sexuais contra crianças pelo país

A manhã desta segunda-feira (31) começou com operações da Polícia Federal para combate de crimes sexuais contra crianças na internet. Foram cumpridos diversos mandados em Fortaleza, no Ceará, e em Chapadão do Céu, em Goiás.

Na cidade do Nordeste, a Operação Anêmona foi deflagrada, com o cumprimento de seis mandados de prisão, uma medida cautelar de afastamento do lar e mais seis mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal.

A investigação teve início em setembro de 2022, em decorrência de publicações de um usuário em fóruns da DarkWeb, que atuava no convencimento de mulheres com filhos pequenos para que abusassem de suas crianças, produzissem imagens dos atos criminosos e compartilhassem com o suspeito. A Polícia Federal, por meio da Força Tarefa de Identificação de Vítimas, conseguiu identificar o suspeito, residente na cidade de Fortaleza.

Em dezembro de 2022, ele foi preso na Operação Psique Sombria. Em sua posse, estava um material com mais de 12 mil arquivos, dentre os quais havia registros de diálogos mantidos entre o aliciador e mulheres cooptadas por ele para que praticassem abusos sexuais com os filhos e crianças com quem mantivessem convívio, além de diversas mídias como vídeos, fotografias, documentos e outros elementos que retratavam de forma explícita os atos criminosos perpetrados.

Na operação, foram identificadsas seis mulheres, residentes de Fortaleza-CE, Maranguape-CE, Juazeiro do Norte-CE e Belford Roxo-RJ. Elas serão indiciadas pelas práticas dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, além dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de até 45 anos de prisão.

Já em Goiás, a PF deflagrou a Operação Cyber Guarda para combater o abuso sexual infantil por meio da aquisição, o armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil na internet.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Chapadão do Céu e, segundo as investigações, o homem produzia vídeos e imagens da vítima, menor de idade, no interior de sua residência, e depois compartilhava tudo na internet.

O investigado foi preso em flagrante após ser constatado o armazenamento do material contendo a pornografia infantil. Ele responderá pelos crimes de produção, disponibilização e armazenamento de pornografia infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas máximas, somadas, podem atingir 18 anos de reclusão e multa.