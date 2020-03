Depois de saírem da escola de bicicleta, irmãos morrem atropelados por caminhão

PUBLICIDADE 

Dois irmãos, um menino e uma menina, morreram depois de serem atropelados por um caminhão na tarde desta terça-feira (10), em Cabo Frio (RJ). Segundo testemunhas, os dois foram atingidos quando estavam saindo da Escola Municipal Professora Alfredina de Oliveira Francesconi.

Por volta das 17h, os bombeiros foram chamados para prestar socorro. O menino faleceu no local e a menina chegou a ser levada em estado grave para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu aos ferimentos.

Foi feita uma perícia no local e as investigações acontecem na 126ª Delegacia de Polícia para apurar os fatos, de acordo com a Polícia Civil.

Em estado de choque, a mãe das vítimas recebeu atendimento no hospital.