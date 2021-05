Dentista é denunciada após deformar rostos de pacientes

De acordo com testemunhas, Giselle tem um grande poder de convencimento e conseguia induzir as pessoas a realizarem mais procedimentos do que o necessário

A dentista Giselle Gomes realizava vários procedimentos estéticos em seu consultório, entre eles a orofacial, botox, bichectomia e remodelações no rosto. A profissional usava a substância polimetilmetacrilato, o PMMA. De acordo com o Fantástico, da TV Globo, a substância não é proibida, mas não é indicada para tratamentos estéticos. Como resultado, a dentista deformou o rosto de pelo menos 40 pessoas. A maioria das pessoas enganadas moram em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, Giselle tem um grande poder de convencimento e conseguia induzir as pessoas a realizarem mais procedimentos do que o necessário. No domingo (2), o programa Fantástico fez um alerta sobre os tratamentos estéticos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE