Date imperfeito: Homem tem casa invadida por grupo de criminosos durante encontro

No bairro Vila Palestina, em Cariacica, região metropolitana de Vitória, um morador teve sua casa invadida e foi submetido a agressões e choques por um grupo de criminosos com o objetivo de extorquir dinheiro e suas senhas bancárias na tarde deste domingo (10).

A vítima, um homem de 59 anos que trabalha como vigilante, relatou à Polícia Militar que estava em casa com uma adolescente de 16 anos, com quem mantinha um relacionamento há dois meses. Ao retornar do banheiro, encontrou-se com seis indivíduos desconhecidos, incluindo uma mulher, dentro de sua residência.

Os criminosos começaram a agredir o homem com golpes de martelo, chutes e chegaram a aplicar choques elétricos nele utilizando uma tomada de ventilador na tentativa de obter a senha de seu cartão de conta poupança, que era utilizado para realizar transferências via Pix.

Após a agressão, a vítima foi deixada com os olhos vendados e as mãos e pés amarrados, tendo sua carteira, contendo R$ 2 mil em dinheiro, roubada. Além disso, o homem informou que foi coagido a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil para os criminosos.

Após algum tempo, o homem conseguiu se soltar e percebeu que o grupo havia deixado o local, não encontrando mais ninguém em casa, incluindo a adolescente com quem estava antes de ser surpreendido pelos assaltantes.

A vítima afirmou à polícia que suspeita que a menor possa ter facilitado a entrada dos criminosos em sua residência. Segundo ele, a suspeita tinha conhecimento de sua posse de dinheiro em casa e em sua conta bancária, uma vez que tinha acesso ao seu celular. Além disso, o homem alegou ter emprestado aproximadamente R$ 10 mil para a irmã da mulher.