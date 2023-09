Braga Netto tem sigilo telefônico quebrado

Os 16 mandados de busca e apreensão contra os militares do GIF foram cumpridos no RJ, em MG, em SP e no DF

Ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro (PL), o general Walter Souza Braga Netto teve seu nome citado durante a Operação Perfídia, que foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (12) para investigar uma fraude no Gabinete de Intervenção Federal (GIF) no Rio de Janeiro, que era chefiado pelo general na época.

Apesar de não ser um alvo de mandados de busca e apreensão, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico de Braga Netto, que chegou a ser o candidato a vice-presidente de Bolsonaro nas eleições de 2022.

A operação é a etapa mais recente da investigação sobre a compra de coletes balísticos pelo governo Michel Temer durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou indícios de conluio e superfaturamento na ordem de R$ 4,6 milhões. O contrato, sem licitação, foi firmado pelo GIF para a compra de 9.360 coletes. O valor global do negócio foi de US$ 9,4 milhões.

Os 16 mandados de busca e apreensão contra os militares do GIF foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e no Distrito Federal.