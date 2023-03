Cuidadora é presa por aplicar golpes bancários em idosos

A comoção levou a polícia a iniciar uma investigação, que revelou que a enfermeira estava envolvida nas transações

Uma enfermeira de 53 anos foi presa por fraudar três idosos em Santos, no litoral de São Paulo. Ela trabalhava nas casas das vítimas nos bairros Embaré, Boqueirão e Vila Belmiro. Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada como furto, qualificada como abuso de confiança. No total, ele levou R$

40 mil das vítimas, soma de três desfalques.

Segundo as autoridades, os investigadores da 3ª DP de Santos receberam informações de uma agência bancaria de que idosos estavam com problemas nas transações bancárias. Segundo o banco, também foram confirmados os horários, dias e locais dos pagamentos.

A comoção levou a polícia a iniciar uma investigação, que revelou que a enfermeira estava envolvida nas transações. A equipe identificou um dos imóveis onde a suspeito trabalhava, a residência de uma idosa de 93 anos.

Os agentes foram recebidos pela vítima que disse estar com problemas no cartão de débito e que sua conta estava vazia. A vítima também disse que as transações financeiras foram feitas sem o seu conhecimento.

No momento em que os policiais falaram com a idosa, a suspeita estava no imóvel. Os agentes perguntaram em que outros locais ele havia trabalhado e os nomes dos clientes mais antigos.

Com o auxílio das informações, foi apurado que a mulher participou de três furtos diferentes.

A cuidadora usava a profissão e a confiança dos idosos para roubá-los quando liberavam cartões e senhas para comprar comida.

A mulher foi levada para a delegacia, interrogada formalmente e finalmente confessou todos os crimes. Ela foi acusada de roubo agravado por quebra de confiança, um crime punível pela Lei dos Idosos. As investigações iniciais continuam para identificar possíveis outras vítimas.