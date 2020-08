Criminoso se passa por pai de santo e abusa sexualmente de adolescente

PUBLICIDADE

Um homem foi preso em Xapuri, no interior Acre, suspeito de estuprar uma menina de 14 anos. O homem, de 45, é pai de santo e negou as acusações. Por conta das investigações a polícia pediu a prisão preventiva do homem.

A suspeita é que ele estivesse usando a religião para praticar o crime. Além disso, a polícia acredita que podem existir outras vítimas.

“Ele negou que abusou da criança, mas há uma verossimilhança muito grande entre o que ela falou e o interrogatório do suspeito. Apesar que ele não confessa, mas tudo que ela fala bate com o procedimento que ele também falou que fez”, disse o delegado.

As investigações mostram que o pai de santo teria levado a adolescente para a casa onde fazia os atendimentos, que ficava no fundo de uma residência onde eram feitas reuniões espíritas.

Ele afirmava que a vítima estava com algum problema espiritual e que conseguia ver espíritos maus ao redor dela e que era necessário um trabalho com banho de ervas e frutas.

No entanto, durante o banho o criminoso a violentou e praticou o ato sexual. De acordo com o delegado ele ainda disse que a vida da vítima seria amaldiçoada e que ele via espíritos rondado ela e que podia confiar nele.

“Ele faz esse banho e a pessoa tem que tomar. Ele disse que só dava o banho em homens e as mulheres tomavam sozinhas, em crianças e adolescentes ele negou e quando fez elas estavam acompanhadas. O modus operandi dele era esse, falava que era espírita e que fazia esse banho e, na hora do banho, ele abusou da vítima porque por enquanto a gente só tem a informação de uma”, concluiu.

A menina fez exame de corpo de delito, mas o delegado preferiu não dar mais detalhes para não expor a vítima. A polícia investiga para saber se há outras vítimas.

