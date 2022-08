Criminoso invade igreja, furta hóstias e bebe vinho

Nenhum suspeito foi identificado pelo crime dessa madrugada

A Paróquia Nosso Senhor do Bonfim, no bairro do Poço, em Maceió, foi invadida na madrugada dessa terça-feira (9), por um homem. O vândalo furtou hóstias, tomou o vinho e ainda depredou cômodos da paróquia.

A Paróquia Nosso Senhor do Bonfim foi criada no dia 26 de setembro de 1963 e é uma das mais tradicionais da capital alagoana, conhecida pelo seu formato circular.

Segundo o pároco, padre Kermes, dois ventiladores também foram furtados. Ele informou que não prestou queixa à Polícia Civil nem pretendia fazê-lo, já que a paróquia tinha sido invadida outras vezes e, segundo ele, nada tinha sido resolvido.