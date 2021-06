Crianças ficam feridas após acidente com van escolar

Haviam 10 crianças no transporte escolar e quatro delas bateram a cabeça nos assentos e apresentaram leve luxação

Na segunda-feira (14), uma colisão frontal entre uma van escolar e um carro eixou crianças feridas, em Mafra (SC). De acordo com os bombeiros, haviam 10 crianças no transporte escolar e quatro delas bateram a cabeça nos assentos e apresentaram leve luxação.

Os bombeiros não informaram as circunstâncias do acidente. Após a colisão o motorista da van e do carro dispensaram atendimento médico.

As crianças que se machucaram foram avaliadas e estavam estáveis, de acordo com os bombeiros.

Os responsáveis pelos menores foram avisados sobre o acidente e os bombeiros aguardaram no local até a chegada deles. A Polícia Militar (PM) auxiliou na na sinalização do local