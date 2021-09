Criança se pendura em caminhão e morre atropelada

De acordo com a Polícia Militar (PM), o menino se pendurou na traseira de um caminhão da coleta seletiva, que estava em movimento

Na quarta-feira (8), um menino de 9 anos morreu atropelado, na parte alta de Maceió (AL). O acidente aconteceu no bairro do Benedito Bentes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o menino se pendurou na traseira de um caminhão da coleta seletiva, que estava em movimento. A criança de desequilibrou, caiu e foi atropelada pelo veículo.

Os pneus do caminhão atingiram o menino que teve o crânio esmagado. O motorista do veículo fugiu do local e não prestou socorro à vítima.

A Polícia Militar informou que fez buscas no local e em bairros próximos, mas o motorista não foi encontrado.