Criança morre após comer biscoito envenenado

Uma menina de dois anos morreu depois de comer um biscoito envenenado. Segundo as investigações, a bolacha havia sido jogada no jardim da família para o cachorro. O caso ocorreu na última quarta-feira (03), no México.

Segundo o jornal Mirror, o biscoito foi jogado por um vizinho, que achava o cachorro da família “muito barulhento”.

Além de Held Valeria, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu, outra criança de seis anos está internada, com suspeita de envenenamento. As autoridades ainda não sabem se os casos tem ligação.