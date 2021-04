Criança morre ao tentar proteger mãe em atentado nos EUA

A mãe do garoto, Bianca Tamayo, foi a única sobrevivente do ataque ocorrido no local de trabalho dela, uma corretora de casas móveis

Na Califórnia (EUA), um menino de 9 anos morreu após tentar proteger a mãe de um tiroteio que ocorreu no último dia 31. De acordo com o pai da criança, Rafael “Ralphie” Farias, o pequeno faleceu nos braços da mãe que também ficou ferida.

De acordo com informações do USA Today, a polícia ainda não revelou o motivo do atentado. “Meu anjo, ele salvou sua mãe de morrer. Ele levou as balas por ela”, disse Rafael. A mãe do garoto, Bianca Tamayo, foi a única sobrevivente do ataque ocorrido no local de trabalho dela, uma corretora de casas móveis.

“Pessoas inocentes não mereciam morrer. Estou aqui com minha dor […] Ele foi meu único filho, minha vida”, desabafou o pai.

Aminadab Gaxiola Gonzales, de 44 anos, é o suspeito de ter praticado o atentado. Ele foi ferido em confronto com a polícia. Agora o homem enfrenta acusações de homicídio e tentativa de homicídio. Por permanecer inconsciente e incapaz de falar a acusação dele foi suspensa temporariamente.