Criança é levada por criminosos em carro durante assalto, em Teresina

De acordo com o tenente Vilson, do 1º Batalhão de Polícia Militar, a criança e a mãe estavam no veículo, quando foram abordados por dois criminosos armados e de moto

Uma criança de 10 anos foi levada dentro de um carro durante assalto no bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina. O caso aconteceu na segunda-feira (15). A mãe conseguiu sair do veículo, mas a criança permaneceu no carro e acabou sendo levada por um dos criminosos. O veículo com a criança foram localizados entre as Ruas Celso Pinheiro e Gil Martins, na Zona Sul de Teresina.

Piso da enfermagem pode mais que dobrar folha de pagamento em hospitais filantrópicos em 11 estados “Nossa viatura observou um carro suspeito e fez a abordagem. O elemento estava com um revólver .38 e o carro roubado, que foi recuperado”, explicou o tenente.



O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes. O segundo criminoso não foi localizado e o caso será investigado pela Polícia Civil do Piauí.