Criança é internada após engolir 23 imãs

Na Inglaterra, uma menina de 6 anos de idade foi internada após engolir 23 imãs. A mãe da criança contou que a filha assistiu a vídeos no TikTok que mostravam os objetos sendo usados para imitar piercings na língua.

A mãe, identificada como Tanith, contou que a menina engoliu os imãs ao longo de vários dias. Em 12 de setembro, a criança começou a sentir dores no estômago que a faziam vomitar.

A criança foi levada para o hospital e diagnosticada com apendicite. O cirurgião iniciou a operação para remover o apêndice e encontrou um cordão de ímãs no intestino da menina.

De acordo com o cirurgião do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, os objetos eram “potencialmente fatais”. Após o ocorrido, Tanith fez um alerta nas redes sociais sobre os conteúdos que as crianças veem nas redes sociais.

“Quero alertar os pais sobre os perigos de seus filhos brincarem com ímãs. Quero reforçar o quão perigosos esses ímãs realmente são”, disse Tanith para a BBC.

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido também se pronunciou e revelou que, nos últimos três anos, pelo menos 65 crianças foram internadas no hospital pelo mesmo motivo.