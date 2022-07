Criança é estuprada por padrasto e engravida no RJ

Ao ser questionado, o homem confessou manter relações sexuais com a criança. A delegacia pediu uma medida protetiva para a menina

Uma menina de 11 anos engravidou após ser abusada sexualmente no Rio de Janeiro. O principal suspeito é o padrasto da criança.

Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a criança já está preste a dar à luz. Ela está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Ainda de acordo com as autoridades, a menina começou a apresentar fortes dores na barriga na última semana e, após passar mal, foi levada pela mãe ao hospital.

O médico confirmou a gravidez, que não havia sido notada pela família.

Com a confirmação, a mãe da menina foi imediatamente até a Deam. Lá, a mulher contou que vivia com o padrasto da criança, com quem tinha outro filho.

Segundo O GLOBO, ao ser questionado, o homem confessou manter relações sexuais com a criança. Com a confissão, a delegacia pediu uma medida protetiva para a menina.