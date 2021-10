Criança é encontrada viva ao lado de mãe morta em floresta com ursos

Tudo aconteceu após a menina sair pra caminha com sua mãe, Olga Davydova, pelo local, que era infestado por ursos

Uma cena trágica foi presenciada por policiais e equipes de resgate em uma floresta de Vladimir, na Rússia. Uma menina, de 10 anos, foi encontrada ao lado do corpo de sua mãe, que morreu por hipotermia.

Tudo aconteceu após a menina sair pra caminha com sua mãe, Olga Davydova, pelo local, que era infestado por ursos. Infelizmente, as duas não estavam com roupas adequadas para temperaturas noturnas abaixo de zero.

Uma equipe de resgate conseguiu localizar a criança, que estava trêmula dentro da floresta. Após receber os primeiros socorros e roupas quentes, a menina foi levada ao hospital. “A vida e a saúde da criança não estão em perigo”, informou o Comitê de Investigação Russo.

De acordo com o jornal Moskovsky Komsomolets, a menina ficou a noite toda sentada ao lado do cadáver da mãe. A mulher, de 36 anos, teria ficado perturbada com a morte recente da sua mãe, Svetlana Pankova, de 58 anos, vítima da Covid-19.

A garota deve ser entregue a assistentes sociais e ser encaminhada a um abrigo, no caso de não aparecer nenhum parente para assumir a guarda.