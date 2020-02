Criança é encontrada em frente a loja de brinquedos após fugir de casa

PUBLICIDADE 

Após fugir de casa, uma menina de 4 anos foi encontrada e resgatada por policiais militares em frente a uma loja de brinquedos. O fato aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso. A criança possui deficiência auditiva e também não fala.

De acordo com as autoridades, populares que passavam pela região, ligaram para o 190 e disseram que havia uma criança sozinha em frente a uma loja de brinquedos. No local, a equipe de policiais tentou conversar com a menina, mas percebeu que ela não respondia, apenas apontou para um brinquedo.

A proprietária da loja disse à PM que a menina estava há algum tempo parada na frente do estabelecimento. As autoridades então, anunciaram o resgate em redes sociais, e logo encontrou a família da criança.

Depois de devolver a criança à família, os policiais se mobilizaram e arrecadaram fundos e brinquedo para presentear a menina.