Criança é baleada na cabeça durante ataque a tiros

Ela está hospitalizada em estado grave no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital

Uma criança de 9 anos foi baleada na cabeça durante um ataque a tiros em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no domingo (16).

De acordo com a Polícia Civil, o menino estava em um carro junto com o tio, na Rua Valparaíso, no bairro Santo Afonso, quando, por volta das 18h, passou pelo local um veículo modelo Prisma e, de dentro, partiram disparos contra um automóvel Peugeot 207 que estava estacionado. Em seguida, o motorista do Prisma fugiu.

O carro onde o menino estava acabou sendo atingido e ele foi baleado na cabeça. O tio dele não se feriu. O primeiro atendimento médico ocorreu no hospital municipal de Novo Hamburgo. Em seguida, houve a transferência para o HPS, onde passou por cirurgia.

O motorista do Peugeot, de 26 anos, também se feriu. Ele foi baleado em um dos braços, recebeu atendimento médico e já prestou depoimento à polícia. Apesar disso, ainda não está clara a motivação do crime.

O Prisma que teria sido usado no ataque a tiros foi encontrado incendiado em Novo Hamburgo.