Nova pesquisa Ipec será divulgada hoje (17)

Faltando apenas 14 dias parao segundo turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro, o g1 e a GloboNews vão divulgar hoje (17), às 18h, o resultado da terceira pesquisa de intenção de voto do Ipec. A votação presidencial será entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, o candidato petista saiu na frente, com 48,43% dos votos válidos. Já Bolsonaro ficou com 43,20%.

Divulgada há uma semana, a última pesquisa Ipec mostrou Lula com 51% das intenções de voto, enquanto o atual presidente ficou com 42%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 5 de outubro, Lula tinha 51%, e Bolsonaro, 43%.