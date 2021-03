Criança é atingida por bala perdida

Menino foi baleado enquanto jogava bola com os amigos para comemorar o aniversário de 8 anos

Uma criança foi vítima de bala perdida no fim da tarde de domingo (28). De acordo com a Polícia Militar, o menino foi baleado enquanto jogava bola com os amigos para comemorar o aniversário de 8 anos.

O caso ocorreu no bairro Jardim Guanabara, região Norte de Belo Horizonte. Testemunhas contaram que dois suspeitos chegaram ao local em uma moto e dispararam contra um rapaz de 20 anos. No entanto, o rapaz conseguiu fugir sem ser atingido, e um dos projéteis atingiu o ombro da criança.



O garoto foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, onde passou por cirurgia. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade de saúde, ele passa bem e está estável. Os autores dos disparos não foram identificados.