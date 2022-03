Criança é ataca por ratazana enquanto dormia no DF

“A gente tem que ter alguma providência sobre isso porque se aconteceu comigo, pode acontecer com mais famílias”, contou a mulher

Uma menina de 3 anos foi atacada por uma ratazana durante a madrugada, enquanto dormia, em Santa Maria, Distrito Federal. O caso ocorreu no sábado (19) e, segundo a mãe da criança, Cíntia D’arc Aquino Mota, existe um acúmulo de lixo na quadra onde a família mora, a 308. Isso ocasiona um número grande de ratos.

“A gente tem que ter alguma providência sobre isso porque se aconteceu comigo, pode acontecer com mais famílias”, contou a mulher ao “Bom Dia DF”, da TV Globo. “Eu pensei que a minha filha ia perder a visão”, completou.

A reportagem da TV Globo flagrou o cenário narrado pela mãe. Imagem: Reprodução/TV Globo

A criança ficou ferida e está em fase de tratamento. O médico da pequena, Lucas Albanaz, disse à TV que o contato com um rato pode ocasionar em ao menos 35 doenças. “As mais conhecidas a leptospirose, o tifo, salmonelose, hantavirose, febre da mordedura do rato, entre outras”.

O contato direto com o animal não é a única problemática. “O contato com suas fezes, a urina ou com qualquer dejeto do rato, pode levar também ao desenvolvimento de doenças”, informou o especialista.