Criança de seis anos atrai centenas de pessoas em busca de milagres no Ceará

Um garoto de 6 anos está atraindo centenas de pessoas em busca de milagres no distrito de Belém de Cima, na cidade de Cruz, no interior do Ceará. A procura pela criança teve início após se espalhar na região a história de que o menino fez uma mulher voltar a enxergar.

Agora, a rotina da cidade de pouco mais de 20 mil moradores (conforme o Censo Demográfico de 2010) foi alterada com a movimentação de veículos e filas longas formadas em frente à casa onde o menino mora com a família.

Entre as pessoas que buscaram atendimento com a criança está o aposentado Raimundo Antônio de Araújo, de 71 anos, que disse ter parado de usar as muletas que o auxiliavam a andar, após ser “milagrosamente” curado pela criança.

Conforme o aposentado, poucas pessoas iam à casa do menino, mas atualmente muitas pessoas o procuram.

“Quem me falou foi um tio da mãe dele. Eu fui comprar carne lá [no comércio do tio], e ele me perguntou qual era o meu problema, aí falei que era na cartilagem do osso do quadril, que tinha acabado. O doutor disse que eu precisava operar senão não andava mais”, relatou Raimundo Antônio.

Raimundo decidiu ir à casa da criança por recomendação do próprio parente do menino.

“Ele me disse ‘lá no Belém, tem um menino que está curando gente lá. Aí fui num sábado, e voltei na segunda. Ele rezou de novo, aí na madrugada eu senti como se minha perna estivesse colando. O osso aqui já não dói mais”, complementou o aposentado.

“Eu entrei lá com muita fé. Quando o tio dele me falou, eu pensei ‘vou lá ainda hoje’ e fui com muita fé mesmo. Em comparação ao que eu estava antes, posso dizer que estou bem”, disse Raimundo.

Ainda de acordo com o idoso, há dois anos ele andava com duas muletas, mas há alguns dias parou de usar.

“Eu fico um pouco torto, porque uma perna minha é menor que a outra, já que acabou a cartilagem. Aí eu ando, balanço um pouco, mas dá para andar sem as muletas. Eu já passo por cerca de arame, que eu não passava porque doía, não aguentava a perna. Voltei a andar de moto, que eu não andava mais”, comentou.

Outros casos

Outro idoso da região que alega ter sido curado pelo menino é o próprio avô da criança, Antonio Muniz, de 69 anos.

“Eu estava doente da perna, e eu fiquei quase um ano e meio ruim. Eu bati raio x, e o médico disse que minha perna era ‘entrosada’. Ele disse que era para operar, mas eu não quis”, disse Antonio.

“Ele chegou em um dia de domingo, colocou a mão e curou. Ele disse ‘vovô, vou lhe curar’. Eu pensei que era brincadeira, mas depois eu acreditei. Ele fez isso umas cinco vezes, durante uma semana, e eu me curei. É um dom de Deus”, comentou.

O idoso disse que não sente mais dor nenhuma. Ele, inclusive, desistiu de vender um cavalo, porque tinha desistido de trabalhar, mas voltou atrás depois de se sentir curado.

Os supostos milagres da criança se espalham pela região, e mesmo quem ainda não buscou a reza acredita que o menino tem poder de cura. É o caso de Raimundo Nonato, agricultor, que mora na localidade de Belém de Baixo, em Cruz, onde reside a criança junto à família.

“O tio dele vivia se queixando que estava doente, aí a mãe dele falou para ele, que disse ‘eu vou já rezar no meu tio’. Aí ele rezou e o tio dele falou que ficou bom das dores que sentia”, comentou.

Raimundo disse que não buscou reza do menino ainda, mas que os pais dele já buscaram. Ele disse que a comunidade da região toda acredita no poder milagroso do menino. O agricultor disse que, às vezes, tem fila de mais de 100 carros de pessoas esperando pela reza do menino.

“Tem muita gente que está se sentindo curado. Tem um homem que não andava direito, e agora anda sem muleta. Tem outra mulher que não enxergava, aí ele rezou e a mulher acordou enxergando bem”, falou o idoso.

“Eu acredito porque é uma criança. Se fosse um adulto eu não acreditava. Tem muita coisa que não dá para a gente acreditar”, declarou.

Movimentação intensa

A repercussão dos atendimentos feito pelo menino levou ao Conselho Tutelar de Cruz a notificar os pais da criança a comparecerem ao órgão, o que ocorreu na última segunda-feira (5).

“Diante de tantas denúncias de exploração, o colegiado decidiu notificar os pais para comparecerem ao Conselho Tutelar”, disse o Conselho Tutelar.

Conforme o Conselho Tutelar, os pais do menino foram advertidos com base no artigo 129 inciso VII do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata das medidas aplicáveis aos pais ou responsável.

Além disso, eles foram orientados para que fossem reduzidos os atendimentos, conforme os artigos 4 e 17 da Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990.

Segundo moradores da região, o garoto passou a atender só em três dias da semana, no período da manhã, com distribuição de 150 senhas por dia.