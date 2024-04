Criança de dois anos que nasceu sem esôfago luta para realizar cirurgia em SP

A família de uma criança de dois anos, nascida sem esôfago, está em uma batalha pela realização de uma cirurgia que pode corrigir o problema.

Zípora veio ao mundo no Hospital Guilherme Álvaro, localizado em Santos, no litoral de São Paulo. Pouco depois do nascimento, os médicos diagnosticaram na menina uma condição chamada atresia de esôfago, que é a má formação desse órgão essencial do sistema digestivo, além de uma cardiopatia congênita, uma anormalidade na estrutura ou função do coração.

De acordo com a mãe, Suenne Oliveira, desde então a menina tem enfrentado uma série de intervenções cirúrgicas, incluindo a inserção de uma sonda para alimentação, uma cirurgia cardíaca e até mesmo uma esofagostomia, que consiste em um orifício no pescoço para drenar a saliva.

Para custear a cirurgia necessária, Suenne estabeleceu um valor de R$ 250 mil, levando em consideração não só o custo do procedimento em si, que é de R$ 200 mil, mas também a possibilidade de a criança precisar de outros cuidados médicos após a operação.