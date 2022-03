Criança de dois anos morre afogada em piscina de plástico

O afogamento teria sido um acidente causado por um descuido de ambos que não viram quando ele pulou na piscina

Um meninos de dois anos morreu afogado em uma piscina de plástico em casa. O caso aconteceu nesta quarta-feira (1°), em Campina Grande, na Paraíba.

Segundo os pais do menino, o afogamento teria sido um acidente causado por um descuido de ambos que não viram quando ele pulou na piscina.

Ao perceberem, os pais o levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde médicos tentaram o reanimar.

Ao G1, o pai do menino contou que havia instalado a piscina no dia anterior para brincar. Ele ainda disse estar arrasado com o acontecimento e que ele era uma criança ativa, esperta e que gostava de correr.