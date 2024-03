Criança de cinco anos é baleada na porta de casa no Maranhão

Uma criança de cinco anos foi alvo de um disparo de arma de fogo na noite de quarta-feira (20) no bairro Bonsucesso, em Imperatriz, localizada a 629 km de São Luís. Segundo informações da Polícia Militar, o incidente foi uma tentativa de homicídio direcionada à criança.

Conforme relato da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA), o menino estava na porta de sua casa na presença de outras pessoas quando foi atingido por disparos efetuados por um suspeito com uma arma de fogo, direcionados à residência onde ele reside com sua família.

Testemunhas que estavam presentes no local relataram à polícia que o suspeito desceu de um veículo que estava estacionado na esquina da rua e, em seguida, aproximou-se da criança para efetuar os disparos. Após cometer o ato, o agressor fugiu do local. Além do menino, os tiros também atingiram o portão da residência.

A criança foi prontamente socorrida e levada ao Hospital Municipal Infantil de Imperatriz (HMI).