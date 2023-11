Criança de apenas 2 anos morre picada por cascavel

Esta espécie ocupa o primeiro lugar no número de mortes causadas por acidentes ofídicos – aqueles que envolvem mordidas de cobras

O pequeno Gael Henry Jesus Ribeiro, de apenas 2 anos, foi picado por uma cobra cascavel em um acampamento na região do Córrego dos Macacos, em Panorama, região de Presidente Prudente-SP, onde estava com a família. O acidente aconteceu no sábado, e ele foi rapidamente foi socorrido pelo pai, que matou a serpente.

Apesar de ter recebido os primeiros cuidados no Pronto-Socorro de Panorama, e logo ter sido transferido para o Hospital Regional de Presidente Prudente, ele não resistiu, e morreu no domingo (19).

O veneno da cobra cascavel destroi as células do sangue das vítimas, causando lesões musculares e afetando os sistemas nervoso e renal. Esta espécie ocupa o primeiro lugar no número de mortes causadas por acidentes ofídicos – aqueles que envolvem mordidas de cobras.

A recomendação do Instituto Butatan em caso de picadas é de que o local seja lavado com água e sabão, e que a vítima seja encaminhada imediatamente ao hospital. Além disso, é importante levar a cobra ou uma foto do animal, para que seja feita a identificação.