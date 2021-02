Criança de 9 anos morre após se enrolar em corda de balanço

PUBLICIDADE

Uma criança, 9 anos, foi encontrada morta pela irmã, 12 anos, na última quinta-feira (11), na cidade de Biritiba Mirim (SP). De acordo com a polícia, a menina faleceu enquanto brincava em um balanço e teve a parte do pescoço enrolada pelo objeto. As informações são do G1.

A vítima chegou a ser transportada para um pronto-atendimento do município, mas já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar chegou a atuar no transporte da criança.

Eles abriram caminho para facilitar e agilizar chegada da família, que estava com a vítima no carro particular, até o hospital local”, relatou o capitão da PM Erick Anjo.

Um exame pericial do local foi solicitado pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Mogi das Cruzes, local em que será realizada a necropsia.

Segundo o delegado César Donizeti Benedicto, apenas o laudo vai apontar a causa da morte, o que deve acontecer em 30 dias.